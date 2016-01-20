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‘tayttan şehvete' soruşturma

‘TAYTTAN ŞEHVETE' SORUŞTURMA

Öğretmenin din dersinde “Taytlı kızların bacak arasına bakınca şehvet duyuyorum” dediği iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

Tarih : 20 Ocak 2016, 09:12
Puan Ver : ‘Tayttan Şehvete' Soruşturma(8/10)9


EĞİTİM-Sen'in iddiasına göre, İstanbul Beykoz'da bulunan bir Anadolu lisesinin din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni E.Ş., 9'uncu sınıfta girdiği bir derste “Ben pantolon, tayt giyen kızların bacak arasına bakınca şehvet duyuyorum” dedi. Ardından pantolon giymiş bir kız öğrenciyi ayağa kaldırarak bir erkek öğrenciye “Sen bakınca ne hissediyorsun” diye sordu ve erkek öğrencinin de “Ben de” yanıtı vermesi üzerine E.Ş., “Olay benim için bitmiştir” diye karşılık verdi. Öğretmenin başka bir sınıfta da “Kadınlar seks objesidir, beni bir kadınla aynı odaya koysanız, kadının vay haline” dediği öne sürüldü. Bir velinin şikâyeti üzerine gündeme gelen iddiayla ilgili Eğitim-Sen, din öğretmeninin sözlerini suç olarak nitelendirdi.








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