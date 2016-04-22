Beverly Hills'teki evinin kapılarını Vogue dergisi için açan Taylor Swift, Google'da kendini arattığını ama buna bin pişman olduğunu itiraf etti.



25 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı, bugüne kadar aldığı en romantik hediyenin DJ sevgilisi Calvin Harris'ten geldiğini belirterek, "Yılbaşı için bahçeme bir zeytin ağacı getirdi ve onu dikti.



Bugüne kadar aldığım en harika hediyeydi" dedi. Swift, kahveden kesinlikle vazgeçemediğini vurgulayarak, "Evde espresso, filtre kahve ve çeşitli aromalı kahveler içiyorum. En sevdiğim kokteyl Diyet kola ve votka" şeklinde konuştu.



"Kendinizi Google'da arattınız mı?" sorusuna ise Amerikalı şarkıcı, "Evet, ama hayatta öğrendiğim bir ders varsa, o da bunu bir daha yapmamam gerektiği" yanıtını verdi.