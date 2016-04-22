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taylor swift kendini google'da aratmış!

TAYLOR SWİFT KENDİNİ GOOGLE'DA ARATMIŞ!

Beverly Hills'teki evinin kapılarını Vogue dergisi için açan Taylor Swift, Google'da kendini arattığını ama buna bin pişman olduğunu itiraf etti.

Tarih : 22 Nisan 2016, 09:22
Puan Ver : Taylor Swift Kendini Google'da Aratmış!(6/10)7


25 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı, bugüne kadar aldığı en romantik hediyenin DJ sevgilisi Calvin Harris'ten geldiğini belirterek, "Yılbaşı için bahçeme bir zeytin ağacı getirdi ve onu dikti.

Bugüne kadar aldığım en harika hediyeydi" dedi. Swift, kahveden kesinlikle vazgeçemediğini vurgulayarak, "Evde espresso, filtre kahve ve çeşitli aromalı kahveler içiyorum. En sevdiğim kokteyl Diyet kola ve votka" şeklinde konuştu.

"Kendinizi Google'da arattınız mı?" sorusuna ise Amerikalı şarkıcı, "Evet, ama hayatta öğrendiğim bir ders varsa, o da bunu bir daha yapmamam gerektiği" yanıtını verdi.








Etiketler: Taylor  Swift  Kendini  Google  Da  Aratmış    haber

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