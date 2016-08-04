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Taylor Swift – Kanye West Kavgasında Justin Bieber da Tarafını Seçti!

TAYLOR SWİFT – KANYE WEST KAVGASINDA JUSTİN BİEBER DA TARAFINI SEÇTİ!

Kanye West ve Taylor Swift arasında yaşanan büyük kavgada bir çok ünlüden sonra Justin Bieber‘da kendi tarafını seçti.

Tarih : 04 Ağustos 2016, 10:33
Puan Ver : Taylor Swift – Kanye West Kavgasında Justin Bieber Da Tarafını Seçti!(0/10)


Kanye West ve Taylor Swift arasında yaşanan büyük kavgada bir çok ünlüden sonra Justin Bieber‘da kendi tarafını seçti.



Justin Bieber instagram da Kanye West ile görüntülü konuştuğu bir fotoğraf paylaşarak açıklama olarak ‘Naber Taylor swift' yazdı



Taylor swift what up   



Bunu üzerine #TaylorSwiftWhatUp tagi dünya gündeminde uzun bir süre 1. sırada kaldı. Ayrıca hayranlar Taylor Swift'in son Instagram gönderisnin altını ‘Taylor swift what up” yorumlarıyla doldurdu.








Etiketler: Taylor  Swift    Kanye  West  Kavgasında  Justin  Bieber  Da  Tarafını  Seçti  
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