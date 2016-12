Kanye West ve Taylor Swift arasında yaşanan büyük kavgada bir çok ünlüden sonra Justin Bieber‘da kendi tarafını seçti.







Justin Bieber instagram da Kanye West ile görüntülü konuştuğu bir fotoğraf paylaşarak açıklama olarak ‘Naber Taylor swift' yazdı







Bunu üzerine #TaylorSwiftWhatUp tagi dünya gündeminde uzun bir süre 1. sırada kaldı. Ayrıca hayranlar Taylor Swift'in son Instagram gönderisnin altını ‘Taylor swift what up” yorumlarıyla doldurdu.