TAYLOR SWİFT – KANYE WEST KAVGASINDA JUSTİN BİEBER DA TARAFINI SEÇTİ!
Kanye West ve Taylor Swift arasında yaşanan büyük kavgada bir çok ünlüden sonra Justin Bieber‘da kendi tarafını seçti.
Kanye West ve Taylor Swift arasında yaşanan büyük kavgada bir çok ünlüden sonra Justin Bieber‘da kendi tarafını seçti.
Justin Bieber instagram da Kanye West ile görüntülü konuştuğu bir fotoğraf paylaşarak açıklama olarak ‘Naber Taylor swift' yazdı
Taylor swift what up
Bunu üzerine #TaylorSwiftWhatUp tagi dünya gündeminde uzun bir süre 1. sırada kaldı. Ayrıca hayranlar Taylor Swift'in son Instagram gönderisnin altını ‘Taylor swift what up” yorumlarıyla doldurdu.
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