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Tayland'da Tur Otobüsü Kontrolden Çıktı: 18 Ölü, 33 Yaralı Var

TAYLAND'DA TUR OTOBÜSÜ KONTROLDEN ÇIKTI: 18 ÖLÜ, 33 YARALI VAR

Tayland'da turistleri taşıyan bir tur otobüsünün kontrolden çıkması sonucunda meydana gelen kazada en az 18 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

Tarih : 22 Mart 2018, 18:10
Puan Ver : Tayland'da Tur Otobüsü Kontrolden Çıktı: 18 Ölü, 33 Yaralı Var(7/10)3

Tayland'ın Nakhon Ratchasima bölgesinde virajı alamayınca kontrolden çıkan bir tur otobüsü, yoldan çıkarak sürüklendi. Dün gece meydana gelen kazada otobüsün ezildiği ve yolcuların içeride sıkıştığı belirtildi. Kazada en az 18 kişi hayatını kaybederken, 33 kişi de yaralandı.

EN YÜKSEK İKİNCİ ÖLÜM ORANINA SAHİP

Dünya Sağlık Örgütü istatistiklerine göre Tayland, trafik kazalarında Libya'dan sonra dünyadaki en yüksek ikinci ölüm oranına sahip.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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