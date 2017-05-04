Meteorolojiden Toz Taşınımı Uyarısı
Erkeklerle Görüşüyor Dediği Yengesine Kızdı, Kardeşini Öldürdü
Bingöl'de 3 Terörist Öldürüldü
Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesini Ziyaret Etti
Antalya'da Denizde Oluşan 4 Hortum Korkuttu
Hollanda'da Hükümet Kurulamıyor!
Pierce Brosnan'dan Doğum Günü Öpücüğü
Obeziteye Karşı Sağlıklı Yaşam Şenliği
Almanya Blöf Yapıyor! İsteseler De Bulamazlar
Buse Kayacan Galatasaray'da
İstanbul Metrosuna Atm'ler Tekrar Yerleştirildi
Ptt 5 Yılda 60 Bin Kişiyi İşe Alacak
Ab, Erdoğan, Juncker Ve Tusk Arasındaki Üçlü Zirveyi Duyurdu
Balon Şişirirken Öldü!
Diyanet İşleri Başkanı Görmez Ölümden Döndü
Çağın Vebasına Davetiye Çıkarıyor!
Twitter'da Sorun!
Bensu Soral Cannes'da Büyüledi
Ankaragücü'nde İsmet Taşdemir Görevi Bıraktı
İtalya Hükümeti Bedava Kale Dağıtıyor

tayland'da krala ihanet suçundan yeni yargılamalar

TAYLAND'DA KRALA İHANET SUÇUNDAN YENİ YARGILAMALAR

Tayland'da cunta yönetimi, altı kişiyi daha "krala ihanet" suçundan mahkemeye verdi.

Tarih : 04 Mayıs 2017, 17:17
Puan Ver : Tayland'da Krala İhanet Suçundan Yeni Yargılamalar(5/10)5






Tayland İnsan Hakları Avukatları Derneğinden yapılan açıklamada, biri avukat altı kişinin, ülkede eleştirilere konu olan "krala ihanet" ile suçlandığını bildirdi.



Zanlıların cumartesi günü askerler tarafından gözaltına alındığı, çarşamba günü mahkemeye sevk edilene kadar kendilerinden haber alınamadığı kaydedildi.



Tayland'da kraliyet ailesine yönelik her tür eleştiriyi kapsayan "krala ihanet" yasasının muhalifleri susturmak üzere kullanılması ifade özgürlüğü savunucuları tarafından eleştiriliyor.



Ülkede 2014 yılındaki askeri darbeden yana 100'den fazla kişi bu suç kapsamında yargılanmıştı.

 



 



kaynak:sabah








Etiketler: Tayland  Da  Krala  İhanet  Suçundan  Yeni  Yargılamalar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER