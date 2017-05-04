









Tayland İnsan Hakları Avukatları Derneğinden yapılan açıklamada, biri avukat altı kişinin, ülkede eleştirilere konu olan "krala ihanet" ile suçlandığını bildirdi.







Zanlıların cumartesi günü askerler tarafından gözaltına alındığı, çarşamba günü mahkemeye sevk edilene kadar kendilerinden haber alınamadığı kaydedildi.







Tayland'da kraliyet ailesine yönelik her tür eleştiriyi kapsayan "krala ihanet" yasasının muhalifleri susturmak üzere kullanılması ifade özgürlüğü savunucuları tarafından eleştiriliyor.







Ülkede 2014 yılındaki askeri darbeden yana 100'den fazla kişi bu suç kapsamında yargılanmıştı.











kaynak:sabah