Eski Tayland Kralı Bhumibol Adulyadej'in yakılması için 10 aydır yapımı süren saray tamamlandı.

TAYLAND KRALI SARAYI KUTSADI

Tayland Kralı Vajiralongkorn, başkent Bangkok'taki sarayın inşasının sona erme törenine başkanlık etti. Tayland monarşisinin en kutsal sembolü olan kraliyetin 9 katmanlı büyük şemsiyesini ip yardımıyla sarayın üzerine çıkaran Kral Vajiralongkorn, yapıyı kutsadı.

SANATÇILAR 10 AYDIR ÇALIŞIYOR

Kraliyet Sarayı'nın önündeki araziye inşa edilen saray için sanatçılar 10 ay boyunca çalıştı. Saray, Budist geleneklerinde cennet tasavvurunu sunan çeşitli tanrı ve tanrıçaların süslemeleri ile donatıldı.

CENAZE TÖRENİ 5 GÜN SÜRECEK

Yüz binlerce siyah giyinmiş insanın yas tutmak üzere 5 gün sürecek olan cenaze törenini izlemek ve ona veda etmek için Bangkok Kraliyet Sarayı'nın yakınında kamp kurması bekleniyor. Kral Bhumibol Adulyadej, Tayland'da 1946 yılından 2016 yılına kadar hüküm sürdü.

Kaynak: haberinburada