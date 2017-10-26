Tayland, geçtiğimiz sene hayatını kaybeden Kral Adulyadej'i uğurluyor. Cenaze töreninin düzenlendiği meydanda toplanan halk, gözyaşları içinde kaldı.

BUDİST İNANIŞA GÖRE TÖREN DÜZENLENİYOR

Tayland, geçtiğimiz sene hayatını kaybeden Kralı Bhumibol Adulyadej'i uğurluyor. Kral Adulyadej'in, bir sene süren hazırlıklar sonrasında, beş gün sürecek cenaze töreninin ikinci gününde, Budist inanışlarına göre hazırlanan tören ritüelleri devam ediyor.

ÖLÜ YAKMA EVİNE GETİRİLDİ

Kralın küllerinin yakılacağı ayaklı büyük vazo özel olarak hazırlanan bir araç vasıtasıyla top atışları, davullar ve flüt eşliğinde verilen topçu selamıyla başlayan geçit töreniyle Kraliyet krematoryumuna (ölü yakma evi) getirildi.

ORKESTRA DA YER ALIYOR

Tayland'da krallarına son kez veda etmek için dün başlayan kutlamalarda maskeli dramalar, kukla gösterileri ve orkestralar yer alıyor. Yakma töreni TSİ 18.00'de başlayacak.

FİKRİ IŞIK DA MERASİMDE YER ALACAK

Kral'ın külleri 200 asker tarafından çekilen 2 tekerlekli araçla saraya taşınacak. Törene, aralarında Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'ın da bulunduğu 40'tan fazla ülkenin temsilcileri katılacak.

Tayland'daki merasimden fotoğraflar:

Kaynak: haberinburada