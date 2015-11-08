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tayland devlet adamından türk okulları'na teşekkür

TAYLAND DEVLET ADAMINDAN TÜRK OKULLARI'NA TEŞEKKÜR

Türk Okulları'nın başarısı dolayısıyla Tayland Devlet Bakanı ve Başbakan Müsteşarı Panada Diskul'un övgü ve teşekkür etti. Tayland eğitimine büyük katkılarını dile getiren Diskul, okullar için '' Çok güzel bir okul ve iyi öğretmenler'' ifadesini kulandı.

Tarih : 08 Kasım 2015, 14:39
Puan Ver : Tayland Devlet Adamından Türk Okulları'na Teşekkür(9/10)8


Türk Okulları'nın başarısı dolayısıyla Tayland Devlet Bakanı ve Başbakan Müsteşarı Panada Diskul'un övgü ve teşekkür etti.  Tayland eğitimine büyük katkılarını dile getiren Diskul, okullar için ' Çok güzel bir okul ve iyi öğretmenler' ifadesini kulandı.



Tayland'daki Türk okullarının bağlı bulunduğu Marmara Eğitim Kurumları'nı ziyaret eden Devlet Bakanı ve Başbakan Müsteşarı Panadda Diskul, bu okulların eğitim sistemine katkılarından dolayı teşekkür etti.



Tayland'daki Marmara Eğitim Kurumları'na bağlı Elmas Koleji'ni (Chindamanee School English Program) ziyaret eden Diskul, öğrencilerin kendisi için hazırladığı dans gösterisini izledi. Diskul, Marmara Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Civelek ve Genel Müdür Ömer Faruk Karaçam ile birlikte okulu gezdi.



Elmas Koleji'nin anaokulu, lise ve fizik ve kimya labaratuvarını gezen bakan, öğrencilerin deneylerini tek tek inceledi ve sorular sordu.



Marmara Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Civelek ziyaret sonrası Diskul'a ebru sanatı üzerine hat yazısı ile isminin yazıldığı bir tablo hediye etti.



Devlet Bakanı ve Başbakan Müsteşarı, okuldan ayrılmak için arabasına bineceği sırada bahçede bekleyen velileri görünce yanlarına gitti. Panadda Diskul velilere, "Bugün öğleden sonra yaptığım ziyaretten etkilendim, çok güzel okul ve iyi öğretmenler ile karşılaştım." dedi.



Ülkedeki Türk okulları, yaptığı hizmetler ve başarılarından dolayı geçtiğimiz yıl Tayland'ın en önemli ödülü "Kraliyet Üstün Başarı Ödülü'ne layık görüldü.



 








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