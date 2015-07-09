TAYLAND 90 UYGUR'U ÇİN'E İADE ETTİ
Tayland hükümeti, 90 Uygur'un Çin'e iade edildiğini açıkladı.
Hükümet sözcüsü vekili Tümgeneral Weerachon Sukhonthapatipak, AA muhabirine telefonla yaptığı açıklamada, Çin'den geldikleri belirlenen 90 Uygur'un yönetmeliğe uygun olarak Çin'e geri gönderildiğini belirtti.
Sözcü Weerachon, Tayland hükümetinin 2 Temmuz'da 173 Uygur'u Türkiye'ye gönderdiğini doğruladı.
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