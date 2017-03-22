

"27 GÜNDE 9 KİLO VERDİM"







Vatan'da yer alan habere göre; Tayfun Talipoğlu katıldığı bir programda tanıtımı ve satışı yapılan ‘Termal etki' ismindeki zayıflama kreminden kullandığını duyurmuştu. Yaklaşık bir ay boyunca TV programında tanıtım yapan Talipoğlu, “Krem sayesinde 27 günde 9 kilo verdim. Bu krem çok önemli bölgesel zayıflatıyor. Yüzde ya da herhangi bir yerde sarkma olmuyor. 103 kilodan 94 düştüm. 82 kiloya kadar inmek istiyorum bunun için 12 kilo daha vereceğim” demişti. Kremin internet sitesinde , “Kalp rahatsızlığı geçirmiş olanlar kullanamaz” uyarısı olmasına rağmen Talipoğlu'nun Tv programında kalp rahatsızlığı geçirdiğini belirtmesi dikkat çekti.







Talipoğlu'nun ölümünün ardından firma yetkilileri de bir açıklama yaptı. Firma yetkilileri, “Öncelikle kendisi bu kremi sürekli kullanmıyordu. Reklam unsuru olarak televizyonda o şekilde açıklamıştı. Tayfun Talipoğlu, geçtiğimiz Temmuz ayında kremi kullanmış. Bize ulaşıp, “Çocuklar bu ürün işe yarıyor, isterseniz belli bir bedel karşılığında reklamını yapabilirim” dedi. Tayfun Bey'in kalp rahatsızlıkları ve geçirdiği ameliyatı kremi kullandıktan sonraki süreçte gerçekleşti. Zaten son 8 aydır kullanmıyordu” diyerek kendilerini savundular.







"ZEHİR GİBİ..."







Kremi kullananların internet üzerinde yaptıkları yorumlarda ise bir kullanıcının, “Ben de yeni başladım, aynı şekilde cayır cayır yakıyor. Sizce normal mi? Ürünün arkasında “Yakıcı, tahriş edici değildir” diyor ve sürerken kurudukça sanırım havaya bir gaz çıkıyor, zehir gibi... Ben çok öksürdüm sonra anladım ki jelden dolayı” şeklindeki yazısı dikkat çekti.







kaynak:habertürk