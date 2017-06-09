TAYFUN KORKUT'UN YERİNE HERRLİCH GELDİ
Bayer Leverkusen'de, Tayfun Korkut'tan boşalan teknik direktörlük görevine Heiko Herrlich getirildi.
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayer Leverkusen, teknik direktör Heiko Herrlich ile 2 yıllık anlaşma sağladı.
Alman Kulübünden yapılan açıklamada, Türk çalıştırıcı Tayfun Korkut'tan boşalan teknik direktörlük görevine 45 yaşındaki Herrlich'in getirildiği ve Alman teknik adam ile 2019 sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı bildirildi.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar