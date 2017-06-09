

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayer Leverkusen, teknik direktör Heiko Herrlich ile 2 yıllık anlaşma sağladı.



Alman Kulübünden yapılan açıklamada, Türk çalıştırıcı Tayfun Korkut'tan boşalan teknik direktörlük görevine 45 yaşındaki Herrlich'in getirildiği ve Alman teknik adam ile 2019 sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı bildirildi.







kaynak:sabah