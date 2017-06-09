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tayfun korkut'un yerine herrlich geldi

TAYFUN KORKUT'UN YERİNE HERRLİCH GELDİ

Bayer Leverkusen'de, Tayfun Korkut'tan boşalan teknik direktörlük görevine Heiko Herrlich getirildi.

Tarih : 09 Haziran 2017, 16:50
Puan Ver : Tayfun Korkut'un Yerine Herrlich Geldi(7/10)4


Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayer Leverkusen, teknik direktör Heiko Herrlich ile 2 yıllık anlaşma sağladı.



Alman Kulübünden yapılan açıklamada, Türk çalıştırıcı Tayfun Korkut'tan boşalan teknik direktörlük görevine 45 yaşındaki Herrlich'in getirildiği ve Alman teknik adam ile 2019 sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı bildirildi.



 



kaynak:sabah








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