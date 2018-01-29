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Tayfun Korkut, Almanya Ekibi Stuttgart'ın Yeni Teknik Direktörü Oldu

TAYFUN KORKUT, ALMANYA EKİBİ STUTTGART'IN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ OLDU

Almanya Bundesliga takımlarından Stuttgard, Türk teknik direktör Tayfun korkut ile 2019 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Tarih : 29 Ocak 2018, 19:20
Puan Ver : Tayfun Korkut, Almanya Ekibi Stuttgart'ın Yeni Teknik Direktörü Oldu(8/10)4

Bundesliga takımlarından Stuttgart'ın yeni teknik direktörü Tayfun Korkut oldu! Ligde kümede kalma mücadelesi veren Stuttgart, Türk teknik adamla sezon sonuna kadar anlaştıklarını açıkladı.

ALMANYA'DA BİR ÇOK TAKIM ÇALIŞTIRDI

43 yaşındaki teknik direktör, Almanya'da 4. takımını çalıştıracak. Korkut, daha önceden Hannover 96, Kaiserslautern ve Bayer Leverkusen'in başına geçmişti.

Stuttgart, Bundesliga'da 20 puanla 14. sırada yer alıyor ve küme düşme potasının sadece 3 puan üzerinde bulunuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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