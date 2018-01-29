TAYFUN KORKUT, ALMANYA EKİBİ STUTTGART'IN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ OLDU
Almanya Bundesliga takımlarından Stuttgard, Türk teknik direktör Tayfun korkut ile 2019 yılına kadar sözleşme imzaladı.
Bundesliga takımlarından Stuttgart'ın yeni teknik direktörü Tayfun Korkut oldu! Ligde kümede kalma mücadelesi veren Stuttgart, Türk teknik adamla sezon sonuna kadar anlaştıklarını açıkladı.
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43 yaşındaki teknik direktör, Almanya'da 4. takımını çalıştıracak. Korkut, daha önceden Hannover 96, Kaiserslautern ve Bayer Leverkusen'in başına geçmişti.
Stuttgart, Bundesliga'da 20 puanla 14. sırada yer alıyor ve küme düşme potasının sadece 3 puan üzerinde bulunuyor.
Kaynak: haberinburada
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