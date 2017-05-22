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'tayfun erdoğan babası emrah'tan ev istedi'

'TAYFUN ERDOĞAN BABASI EMRAH'TAN EV İSTEDİ'

Star TV'de yayınlanan 'Duymayan Kalmayan' programının sunucusu Seren Serengil, şarkıcı ve oyuncu Emrah ile oğlu Tayfun Erdoğan arasındaki tartışmayı ilginç bir noktaya taşıdı.

Tarih : 22 Mayıs 2017, 12:51
Puan Ver : 'tayfun Erdoğan Babası Emrah'tan Ev İstedi'(6/10)7


Ünlü şarkıcı ve oyuncu Emrah ile oğlu Tayfun Erdoğan arasında yaşanan karşılıklı atışmalar hakkında Seren Serengil'den çarpıcı yorumlar geldi.



Serengil, sunucusu olduğu 'Duymayan Kalmayan' programında, Tayfun'un annesiyle birlikte katıldığı bir televizyon programından görüntüler yayınladı. Söz konusu görüntülerde; Tayfun'un annesinin, “Babasının hakkını ödeyemem, onu yetiştirme sürecinde bana yardımları oldu. Oğlumuza da akıllar vermiştir" ifadelerini kullanıyor.



 



kaynak:milliyet








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