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tayfun erdoğan ateş püskürdü!

TAYFUN ERDOĞAN ATEŞ PÜSKÜRDÜ!

Tayfun Erdoğan, babası Emrah'ın kendisine olan duyarsızlığıyla ilgili annesini suçlayan Seren Serengil'e ateş püskürdü. Tayfun Instagram hesabından "Siz son model silgilerinizle oynarken bu kadın evladına sahip çıktı" dedi.

Tarih : 18 Mayıs 2017, 14:50
Puan Ver : Tayfun Erdoğan Ateş Püskürdü!(6/10)4


Emrah'ın uzun süre reddettikten sonra nüfusuna aldığı oğlu Tayfun Erdoğan, babasının kardeşiyle çektirdiği fotoğrafa içerlemiş, kendisinden esirgediği sevgiyi ve ilgiyi kardeşine göstermesine sitem eden bir paylaşım yapmıştı.



SEREN SERENGİL'E ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Tayfun'un yürek dağlayan paylaşımı, Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu'nun programında masaya yatırıldı. Seren Serengil, Tayfun'un baba sevgisinden ve ilgisinden mahrum kalmasında annesini suçlayan bir üslup takındı. Annesinin suçlandığını gören Tayfun, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Seren Serengil'e adeta ateş püskürdü.



İşte Tayfun'un Instagram paylaşımı:



Bu kadına iyi bakın istedim, sizler o yaşlarda sıcak yataklarınızda uyurken, babanızın size aldığı son model silgilerle oynarken bu kadın belki gençlik cahilliğiyle yaptığı olayın arkasında durdu evladına sahip çıktı. Dedim ya sizler silgilerinizle oynarken, bu kadın giydiği kıyafetlerden bana bez yapıyordu.



 



kaynak:ahaber








Etiketler: Tayfun  Erdoğan  Ateş  Püskürdü    haber

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