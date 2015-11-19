

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan, tavuk etinde arsenik bulunduğuna dair çeşitli haberler üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Bakanlık açıklamasında, şunlar kaydedildi:







"ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından 2011'de yapılan bir araştırmada, roxarsone etken maddeli antikoksidiyal (kanatlılarda hastalığa sebep olan koksidiya cinsi protozoalara karşı etkili olan) ilacın kullanıldığı tavuk etinde arsenik kalıntısına rastlandığı raporlanmıştır. Raporun yayınlanmasıyla üretici firma araştırmaya konu ürünü satıştan kaldırılmıştır. Ülkemizde ise roxarsone etken maddeli ilaç veya yem katkı maddesi ruhsatlı değildir. Bu ürünlerin Türkiye'ye ithalatı söz konusu olmadığı gibi ülkemizde satışı da yasaktır."