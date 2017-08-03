TAVUK YÜZÜNDEN BIÇAK ÇEKTİĞİ BABASI TARAFINDAN POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRÜLDÜ
Kocaeli'de kaybolan tavuklarını babasının aldığından şüphelenen genç, çıkan tartışmada bıçak çekince babası tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.
Olay, Kocaeli Kartepe Uzunbey Mahallesi üzerinde bulunan kağıt ve hurda toplayan ailelerin ikamet ettiği çadırlarda meydana geldi. Beslediği tavukları kaybolan Turgay Çelik, (23) babasının yanına giderek kaybolan tavukları kendisinin alıp almadığını sordu.
BABASINA AİT ÖRDEKLERİ ALMAK İSTEDİ
Babasının hayır cevabına rağmen babasına ait olan ördekleri almak isteyen Turgay Çelik ile baba Murat Çelik arasında tartışma çıktı. Tartışmanın devamında sinirlerine hakim olamayan oğul Çelik, babası Murat Çelik'e bıçak çekti.
KENDİSİNE BIÇAK ÇEKEN EVLADINI POMPALI TÜFEKLE VURDU
Oğlunun kendisine bıçak çektiğini gören baba Murat Çelik, hemen aracına doğru koştu ve pompalı tüfeğini alarak oğluna doğru ateş etti. Olayda Tugay Çelik, göğsünden vurulurken telaşa kapılan baba, olay yerinden kaçarak yakınlarda bulunan mısır tarlasına girdi.
TURGAY ÇELİK OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Tugay Çelik ise olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay ile ilgili inceleme başlatan polisler, baba Murat Çelik'i yakınlarda saklandığı bir mısır tarlasında yakalayarak gözaltına aldı.
Kaynak: haberinburada
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