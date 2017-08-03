Beşiktaş'ın Yeni Transferi Alvaro Negredo, İstanbul'a Geldi
Avrupa Ligi'ndeki Fenerbahçe-Sturm Graz Maçının İlk 11'leri Belli Oldu
Tavuk Yüzünden Bıçak Çektiği Babası Tarafından Pompalı Tüfekle Öldürüldü
Simon Kjaer, Fenerbahçe'yi Ezdi: Şampiyonlar Ligi Seviyesini Özlemiştim
'yenge' Beşiktaş'ın İstediği Yıldıza Seslendi: Beşiktaş'a Gel
Beşiktaş, Transferi Resmen Duyurdu: İlgileniyoruz
5 Kız Öğrenciyi Taciz Eden Kuran Kursu Hocası Tutuklandı
Türkiye Rekoru: Zıpkınla 68 Kiloluk Akya Balığı Avladı
Tuncelili Vatandaşlar 41 Derecelik Sıcaklardan Munzur Çayı'na Girerek Kurtuluyor
İntihardan Son Anda Vazgeçti, Eşinin Önünde Diz Çöküp Özür Diledi
Beşiktaş'ta Kaldırım Üzerinde Köpeğe Sarılarak Uyuyan Çocuğa 'ahbap' Sahip Çıktı
Kurbanlık Besi Danasının Kilosu 20 Tl
Çatıya Çıkan 1 Tonluk Boğa, Ekiplere Ter Döktürdü
Yılmaz Büyükerşen'e Saldıran Emekli Polisin 5 Büfesi Mühürlendi
Öldürülüp Tecavüze Uğrayan İngiliz Modelin Cesedi Mezarından Çıkarıldı
Cimbom'un Yeni Transferi Bu Akşam İstanbul'a Geliyor
Galatasaray, Fernando İle Transfer Görüşmelerine Başlandığını Kap'a Bildirdi
Yıldırım Önce Uçağa Sonra Yer Görevlisine İsabet Etti
Eski Bakanın Kızı Beş Yıldızlı Otelin 19. Katından Atlayarak İntihar Etti
Terör Saldırısından Telefonu Sayesinde Kurtulan Askere, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Telefon

Tavuk Yüzünden Bıçak Çektiği Babası Tarafından Pompalı Tüfekle Öldürüldü

TAVUK YÜZÜNDEN BIÇAK ÇEKTİĞİ BABASI TARAFINDAN POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRÜLDÜ

Kocaeli'de kaybolan tavuklarını babasının aldığından şüphelenen genç, çıkan tartışmada bıçak çekince babası tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Tarih : 03 Ağustos 2017, 19:10
Puan Ver : Tavuk Yüzünden Bıçak Çektiği Babası Tarafından Pompalı Tüfekle Öldürüldü(5/10)1

Olay, Kocaeli Kartepe Uzunbey Mahallesi üzerinde bulunan kağıt ve hurda toplayan ailelerin ikamet ettiği çadırlarda meydana geldi. Beslediği tavukları kaybolan Turgay Çelik, (23) babasının yanına giderek kaybolan tavukları kendisinin alıp almadığını sordu.

BABASINA AİT ÖRDEKLERİ ALMAK İSTEDİ

Babasının hayır cevabına rağmen babasına ait olan ördekleri almak isteyen Turgay Çelik ile baba Murat Çelik arasında tartışma çıktı. Tartışmanın devamında sinirlerine hakim olamayan oğul Çelik, babası Murat Çelik'e bıçak çekti.

KENDİSİNE BIÇAK ÇEKEN EVLADINI POMPALI TÜFEKLE VURDU

Oğlunun kendisine bıçak çektiğini gören baba Murat Çelik, hemen aracına doğru koştu ve pompalı tüfeğini alarak oğluna doğru ateş etti. Olayda Tugay Çelik, göğsünden vurulurken telaşa kapılan baba, olay yerinden kaçarak yakınlarda bulunan mısır tarlasına girdi.

TURGAY ÇELİK OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Tugay Çelik ise olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay ile ilgili inceleme başlatan polisler, baba Murat Çelik'i yakınlarda saklandığı bir mısır tarlasında yakalayarak gözaltına aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Tavuk  Yüzünden  Bıçak  Çektiği  Babası  Tarafından  Pompalı  Tüfekle  Öldürüldü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER