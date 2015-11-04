

10 yaşındaki Cordellia Buckley eve dönüş yolunda babası Dave'den bir fast food restoranına uğrayıp bir şeyler yemek istediğini söyledi. Kızının bu isteğini kırmayan baba ona büyük acılı bir tavuk dürüm aldı.







Küçük kız tavuk dürümüne dişlerini geçirdiğinde, sakızımsı bir şeyi çiğnediğini fark etti. Tavuk dürümün içini açan küçük kız ölü bir kurbağayı görünce çığlığı bastı.







Dave bu yaşadığı kötü tecrübenin çalışalarından birinin kötü cadılar bayramı esprisi olduğuna inanıyor. Kızının fast food kavramını hayatından çıkardığını da ekledi: "Dürümünden sadece küçük bir ısırık aldı sonrasında ağzında garip bir tat olduğunu söyledi. Ağzındakini avucunun içine tükürdü. "Bu korkunç, bu da ne? Sonrasında bu bir kurbağa, bu bir kurbağa" diye bağırmaya başladı. Yolda ben aracı kullanırken küçük kızımın ödü kopmuş bağırıyordu. Ona yaramazlık yapmayıp sakin olmasını ve içinden çıkanlarla birlikte dürümünü poşete geri koymasını söyledim. Sonra durduk, dürümden çıkan apaçık belliydi. McDonald's ı aradım ve iğrendiğimi söyledim." diye açıkladı.