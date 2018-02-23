TAVUĞA KEKİK DİYE BONZAİ KOYUP 1 KİŞİYİ ÖLDÜRMÜŞTÜ! İŞTE İSTENEN CEZA
Üsküdar'da mangalda yapılan tavuğa kekik yerine bonzai koyup bir kişinin ölümüne, birden fazla kişinin zehirlenmesi neden olan kadın için 15 yıla kadar hapis cezası istendi.
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde mangalda yapılan tavuğa kekik yerine bonzai konulması sonucu bir kişinin ölümü birden fazla kişinin zehirlenmesi olayıyla ilgili soruşturma tamamlandı. ev sahibi Aysel K.'nın 15 yıla kadar hapsi istendi.
EV SAHİBİ İÇİN 15 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ
Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre ev sahibi Aysel K.'nın "taksirle bir kişinin ölümü birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi. Savcılık ayrıca "taksirli hareket sonucu neden olunan netice, failin kişisel ve ailevi durumu bakımından, artık bir cezanın hükmedilmesini gereksiz kılacak derecede mağdur olmasına yol açmışsa ceza verilmez" maddesinin de uygulanmasının mahkemenin takdirinde olduğunu belirtti.
Kaynak: haberinburada
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