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tavşanlı'da tehlikeli gerginlik!

TAVŞANLI'DA TEHLİKELİ GERGİNLİK!

İnşaat işçilerinin bayrak yaktığı söylentisiyle başlayan olaylarda sokağa dökülen yüzlerce kişi polisle karşı karşıya geldi. Geceyi ayakta geçiren ilçede kalabalığı polis biber gazıyla dağıtabildi. İfadeleri alınan işçiler memleketleri Diyarbakır'a gönderildi.

Tarih : 01 Haziran 2016, 09:30
Puan Ver : Tavşanlı'da Tehlikeli Gerginlik!(7/10)6


Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yapımı devam eden TOKİ konutlarında bayrak yakıldığı iddiası ilçede gerginliğe neden oldu.



Dağçeşme Mahallesi'deki TOKİ konutları inşaatında çalışan bir grup işçi, akşam saatlerinde inşaatta yanmış bir Türk Bayrağı buldu. İşçiler, bayrağı Doğu ilerinden gelen üç işçinin yakmış olabileceği iddiasında bulundu.



Durumun polise bildirilmesinin ardından üç işçi şüpheli olarak gözaltına alındı. Tavşanlı Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen işçilerin suçlamaları kabul etmediği ve inşaatta asılı olan Türk Bayrağı'nın kaynak çalışması yapılırken sıçrayan kıvılcımla alev aldığını öne sürdükleri öğrenildi.



Bayrak yakıldığını duyan ilçe sakinlerinden bazıları TOKİ konutların bulunduğu yere gitti. TOKİ konutlarına Türk bayrakları asan yaklaşık 500 kişi daha sonra Tavşanlı Polis Merkezi Amirliği önüne geldi.



Tavşanlı Kaymakamı Numan Hatipoğlu da Polis Merkezi Amirliği önüne gelerek kalabalığa dağılmaları konusunda uyarıda bulundu. Kalabalığın dağılmamakta direnmesi üzerine Kütahya'dan takviye çevik kuvvet ekibi ilçeye sevk edildi.








Etiketler: Tavşanlı  Da  Tehlikeli  Gerginlik    haber

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