2012'den itibaren Genel Sağlık Sigortası'nın zorunlu hale gelmesinden sonra tescili yapılan ancak gelir testine gitmeyenlerin bu nedenle tavandan hesaplanan borçlarını düzeltmek için 30 Eylül'e kadar süresi var



Sosyal güvencesi olmayan ve 1 Ocak 2012 tarihinde uygulanmaya başlanan zorunlu Genel sağlık sigortası (GSS) tescili yapıldığı halde bugüne kadar hiç gelir testi yaptırmayanlar için tanınan başvuru süresi 30 Eylül'de sona erecek. Bayram tatilinden sonraki 3 gün içerisinde gelir testi başvurusu yapmayanlar, bugün için aylık 305.6 lira olan tavandan hesaplanan GSS prim borçlarını cezasıyla birlikte ödemek zorunda kalacak. GSS prim borcu bulunanlar hastalandıklarında sağlık hizmetlerinden de yararlanamayacak.







Sosyal Güvenlik Yasası uyarınca 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren Türkiye'de yaşayan herkes Genel Sağlık Sigortası kapsamına alındı. SSK'lı, Bağ-Kur'lu veya Emekli Sandığı statüsünde çalışmakta olanların GSS için ayrıca bir işlem yapmalarına gerek bulunmuyor. Onların GSS primleri doğrudan kesiliyor.