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tav holding'ten suudi arabistan hamlesi

TAV HOLDİNG'TEN SUUDİ ARABİSTAN HAMLESİ

Tav Holding ve ortağı Al Rajhi Holding, Suudi Arabistan'da iki havalimanı için görüşme daveti aldı.

Tarih : 18 Nisan 2017, 09:31
Puan Ver : Tav Holding'ten Suudi Arabistan Hamlesi(8/10)9


Tav Holding ve ortağı Al Rajhi Holding, Suudi Arabistan'da iki havalimanının işletme ve geliştirme hakkı için Krallık daveti üzerine görüşmelere başladı.



Havalimanları Buradiah ve Hail şehirlerinde bulunuyor.



İmtiyaz sözleşmesinin 30 yıl süreyi kapsaması bekleniyor.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Tav  Holding  Ten  Suudi  Arabistan  Hamlesi    haber

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