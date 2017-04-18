TAV HOLDİNG'TEN SUUDİ ARABİSTAN HAMLESİ
Tav Holding ve ortağı Al Rajhi Holding, Suudi Arabistan'da iki havalimanı için görüşme daveti aldı.
Tav Holding ve ortağı Al Rajhi Holding, Suudi Arabistan'da iki havalimanının işletme ve geliştirme hakkı için Krallık daveti üzerine görüşmelere başladı.
Havalimanları Buradiah ve Hail şehirlerinde bulunuyor.
İmtiyaz sözleşmesinin 30 yıl süreyi kapsaması bekleniyor.
kaynak:hürriyet
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