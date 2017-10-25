Doğa Harikası Gölcük İmara Açılıyor
Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım
Kadroya Alınan Taşeronlar Ssk'lı Olarak Çalışmaya Devam Edecek
Krallar Gibi Karşılanan Yıldız Futbolcu, Sessizce Ayrılıyor
Gölcük İmar İhalesini Kurtuluş Tokcan Kazandı
Bedava Tatil Yapayım Derken 30 Bin Liranızı Kaybetmeyin!
Bahis Şirketi İddaa, Fenerbahçe'yi İlk Kez Ligin Favorisi Gösterdi
Günde 4 Saat Çalışıp 6 Bin Lira Kazanıyorlar
Türkiye Uçan Otomobil İçin Harekete Geçti! 2020'de Uçuşa Çıkacak
Bitcoin'in Filmi Çekiliyor
Yabancı Sınırı Olsa Köşeyi Dönecek Olan Volkan, Boşta Kaldı
Güney Koreli Sanal Para Borsası İflas Başvurusunda Bulundu
Dolar Düşüşe Geçti
Rahatsızlanan Rıdvan Dilmen, Canlı Yayına Çıkamadı
Ünlü Sporcu, Bir Kez Daha Doping Cezasıyla Karşı Karşıya
Türkiye'de Eğitim Harcamaları 160 Milyar Lirayı Aştı
Tudor'un Kovulması Hırvatistan Basınında: Kötü Sonuçlar, Sonunu Getirdi
Ab Komisyonu'ndan Ikea'ya Vergi Kaçakçılığı Soruşturması
Bitcoin'in En Büyük Borsası Bıtfınex Oldu
Galatasaray, Emrah Bayraktar'a Emanet

TAV, BTA Havalimanı Yiyecek'i Satın Alacak

TAV, BTA HAVALİMANI YİYECEK'İ SATIN ALACAK

TAV Havalimanları, BTA Havalimanı Yiyecek şirketini tamamen satın almak için çalışmalara başladı.

Tarih : 25 Ekim 2017, 13:20
Puan Ver : Tav, Bta Havalimanı Yiyecek'i Satın Alacak(7/10)3

TAV Havalimanları, BTA Havalimanı Yiyecek'te kalan yüzde 33,333 payı 9,5 milyon euro bedelle satın alacak.

KAP'A AÇIKLAMA YAPILDI

Şirket'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: "TAV Havalimanları Holding, sermayesine yüzde66,667 oranında sahip olduğu BTA Havalimanları Yiyecek ve İçecek Hizmetleri A.Ş. şirketinde, Bilintur bilkent Turizm İnşaat Yatırım A.Ş.'nin yüzde33,333 oranında sahip olduğu hisseleri, 9,5 milyon euro karşılığında satın alacak olup, hisse devri yasal prosedurlerin ardından tamamlanacaktır. Söz konusu hisselerin alış bedeli pazarlık yöntemi ile belirlenmiştir. Hisse devri sonrasında TAV Havalimanları Holding'in BTA Havalimanları Yiyecek ve İçecek Hizmetleri'ndeki ortaklık oranı yüzde66,667'dan yüzde100,00'e yükselecek olup, Bilintur Bilkent Turizm İnşaat Yatırım'ın BTA Havalimanları Yiyecek ve İçecek Hizmetlerinde payı kalmayacaktır."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Tav  Bta  Havalimanı  Yiyecek  İ  Satın  Alacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER