TAV, BTA HAVALİMANI YİYECEK'İ SATIN ALACAK
TAV Havalimanları, BTA Havalimanı Yiyecek şirketini tamamen satın almak için çalışmalara başladı.
TAV Havalimanları, BTA Havalimanı Yiyecek'te kalan yüzde 33,333 payı 9,5 milyon euro bedelle satın alacak.
KAP'A AÇIKLAMA YAPILDI
Şirket'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: "TAV Havalimanları Holding, sermayesine yüzde66,667 oranında sahip olduğu BTA Havalimanları Yiyecek ve İçecek Hizmetleri A.Ş. şirketinde, Bilintur bilkent Turizm İnşaat Yatırım A.Ş.'nin yüzde33,333 oranında sahip olduğu hisseleri, 9,5 milyon euro karşılığında satın alacak olup, hisse devri yasal prosedurlerin ardından tamamlanacaktır. Söz konusu hisselerin alış bedeli pazarlık yöntemi ile belirlenmiştir. Hisse devri sonrasında TAV Havalimanları Holding'in BTA Havalimanları Yiyecek ve İçecek Hizmetleri'ndeki ortaklık oranı yüzde66,667'dan yüzde100,00'e yükselecek olup, Bilintur Bilkent Turizm İnşaat Yatırım'ın BTA Havalimanları Yiyecek ve İçecek Hizmetlerinde payı kalmayacaktır."
Kaynak: haberinburada
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