TAURASİ WNBA TARİHİNE GEÇTİ
Bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray forması giyen ABD'li Taurasi, Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi tarihinin en skorer oyuncusu oldu.
Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi'nde (WNBA) Los Angeles Sparks forması giyen Diana Taurasi, Phoenix Mercury ile yaptıkları maçta 7 bin 494 sayıya ulaşarak lig tarihinin en skorer oyuncusu unvanını aldı.
2010 ile 2012 yılları arasında Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynayan Taurasi, takımı Los Angeles Sparks'ın Phoenix Mercury'yi 90-59 yendiği karşılaşmada WNBA tarihine geçti.
35 yaşındaki basketbolcu, 2. çeyreğin bitimine 45 saniye kala attığı turnikeyle 7 bin 488 sayıyla Tina Thompson'a ait "WNBA tarihinin en skorer oyuncusu" unvanını ele geçirdi.
kaynak:sabah
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