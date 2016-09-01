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tatvan'da sokağa çıkma yasağı

TATVAN'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Bitlis'in Tatvan İlçesi girişinde bulunan polis kontrol noktasına PKK'lı teröristlerin roketatar ve uzun namlulu silahlarla düzenlediği saldırının ardından ilçenin 6 mahallesinde yarın saat 10.00'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Tarih : 01 Eylül 2016, 10:14
Puan Ver : Tatvan'da Sokağa Çıkma Yasağı(9/10)8


Bitlis'in Tatvan İlçesi girişinde bulunan polis kontrol noktasına PKK'lı teröristlerin roketatar ve uzun namlulu silahlarla düzenlediği saldırının ardından ilçenin 6 mahallesinde yarın saat 10.00'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.








Etiketler: Tatvan  Da  Sokağa  Çıkma  Yasağı    haber

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