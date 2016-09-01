TATVAN'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
Bitlis'in Tatvan İlçesi girişinde bulunan polis kontrol noktasına PKK'lı teröristlerin roketatar ve uzun namlulu silahlarla düzenlediği saldırının ardından ilçenin 6 mahallesinde yarın saat 10.00'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Bitlis'in Tatvan İlçesi girişinde bulunan polis kontrol noktasına PKK'lı teröristlerin roketatar ve uzun namlulu silahlarla düzenlediği saldırının ardından ilçenin 6 mahallesinde yarın saat 10.00'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
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