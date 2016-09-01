TATVAN'DA POLİS NOKTASINA ROKETATARLI SALDIRI
Bitlis'in Tatvan İlçesi girişinde bulunan polis kontrol noktasına PKK'lı teröristler, roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi
Olay, saat 22.30 sıralarında Tatvan-Van Karayolu uzerinde bulunan Karataş Mahallesi'nde meydana geldi. Terör örgütü PKK mensubu bir grup, ilçe girişinde bulunan polis kontrol noktasına önce roketatarla saldırdı, ardından da uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Nöbet tutan polislerin de anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Kısa süreli çatışmanın ardından teröristler, gecenin karanlığından yararlanarak kaçtı.
Kaçan PKK'lıları etkisiz hale getirmek amacıyla bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.
Bitlis Valisi Ahmet Çınar, "Güvenlik güçlerimizce saldırıya anında karşılık verilmiştir. Yaşanan kısa süreli çatışmanın ardından teröristler bölgeden kaçtılar. Güvenlik güçlerimizce de bütün kaçış noktaları tutuldu" dedi.
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