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tatvan'da polis lojmanlarına roketatarlı saldırı

TATVAN'DA POLİS LOJMANLARINA ROKETATARLI SALDIRI

BİTLİS'in Tatvan İlcesi'nde polis lojmalarına roketatarlı, polis otosuna ise silahla ateş açıldı. 5 şüphelinin gözaltına alındığı her iki saldırıda da ölen ve yaralanan olmazken, polis ilçede geniş çaplı operasyon başlattı.

Tarih : 27 Temmuz 2015, 09:21
Puan Ver : Tatvan'da Polis Lojmanlarına Roketatarlı Saldırı(9/10)11




BİTLİS'in Tatvan İlcesi'nde polis lojmalarına roketatarlı, polis otosuna ise silahla ateş açıldı. 5 şüphelinin gözaltına alındığı her iki saldırıda da ölen ve yaralanan olmazken, polis ilçede geniş çaplı operasyon başlattı.



Tatvan'daki ilk saldırı, saat 21.30 sıralarında ilçe merkezinde zırhlı polis aracına yönelik gerçekleşti. Yapılan bu saldırıda zırhlı araca iki merminin isabet etiği belirtilirken, her hangi bir yaralanma yaşanmadı. Çevrede yapılan aramalarda ise çok sayıda molotof koyketyli ele geçirildi. Olayla ilgileri bulunduğu belirtilen 5 şüphelinin de gözaltına alındığı belirtildi.



İkinci saldırı ise saat 24.00 sıralarında İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait polis lojmanlarının güvenliğini sağlayan nöbetçi kulubesine yönelik yapıldı. Tatvan-Van Karayolu üzerinde bulunan Kültür Mahallesi'ndeki polis lojmanlarının yanındaki nöbetçi kulubesine düzenlenen saldırıda roket mermesinin duvara isabet etiği ve can kaybının yaşanmadığı belirtildi.



Yapılan saldırıların ardından Tatvan'da polis ekipleri tarafından geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Özel hareket polislerinin de katıldığı operasyonda mahalle aralarında çalışma yapıldı.








Etiketler: Tatvan  Da  Polis  Lojmanlarına  Roketatarlı  Saldırı    haber

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