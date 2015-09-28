

Bitlis'in Tatvan İlçesi'nde orduevinin arka kısmındaki menfeze yerleştirilen bomba uzaktan kumandayla patlatıldı. Patlamada ilk 5 asker yaralandı. Askerlerin hayati tehlikelerini bulunmadığı belirtildi.



Van Gölü sahilinde bulunan Saray Mahallesi'ndeki Tatvan Orduevi'nin arkasındaki menfeze PKK 'lılar tarafından yerleştirilen bomba, bugün saat 07.45 sıralarında askeri aracın geçişi sırasında uzaktan kumandayla patlatıldı. Patlamada, ilk belirlemelere göre 5 asker yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla ilçedeki askeri hastane, devlet hastanesi ve özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.