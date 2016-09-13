TATVAN'DA CEPHANELİK ELE GEÇİRİLDİ
Bitlis 10'nuncu Komando Tugay Komutanlığı ile Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nın Tatvan'ın Tokaçlı bölgesinde yaptığı operasyonlarla ilgili Bitlis Valiliği yazılı açıklama yaptı. 'Şehit Uzman Çavuş Levent Karacalu-72' adı verilen operasyonunda çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildiği belirtildi.
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