

Bitlis 10'nuncu Komando Tugay Komutanlığı ile Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nın Tatvan'ın Tokaçlı bölgesinde yaptığı operasyonlarla ilgili Bitlis Valiliği yazılı açıklama yaptı. 'Şehit Uzman Çavuş Levent Karacalu-72' adı verilen operasyonunda çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildiği belirtildi.