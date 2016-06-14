

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Van'dan Tatvan istikametine gelen beyaz renkli bir Otomobil, yol kontrolü yapan Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durduruldu.







Ekiplerce, otomobilde yapılan aramada, aracın bagajındaki koliler arasında bomba olduğu tespit edildi. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından bomba yüklü araç, kontrollü şekilde imha edildi.







Olayda herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmazken, aracın imha edilmesinden dolayı çıkan gürültü vatandaşlarda paniğe neden oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.