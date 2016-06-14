TATVAN'DA BOMBA YÜKLÜ ARAÇ İMHA EDİLDİ
Bitlis'in Tatvan ilçesinde bomba yüklü olduğu belirlenen bir araç, güvenlik güçlerince kontrollü şekilde imha edildi.
Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Van'dan Tatvan istikametine gelen beyaz renkli bir Otomobil, yol kontrolü yapan Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durduruldu.
Ekiplerce, otomobilde yapılan aramada, aracın bagajındaki koliler arasında bomba olduğu tespit edildi. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından bomba yüklü araç, kontrollü şekilde imha edildi.
Olayda herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmazken, aracın imha edilmesinden dolayı çıkan gürültü vatandaşlarda paniğe neden oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar