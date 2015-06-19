TATLIYA 'FISTIK' DARBESİ
Ramazan ayı yaz mevsiminde olmasına rağmen tatlı satışlarında artış hissedilmeye başladı. Ancak geçen yıl artan maliyetlerin fiyatlara yansımasıyla, tatlı fiyatlarında yılın başından itibaren yüzde 10-15 arasında fiyat artışı oldu.
Ramazan ayı yaz mevsiminde olmasına rağmen tatlı satışlarında artış hissedilmeye başladı. Ancak geçen yıl artan maliyetlerin fiyatlara yansımasıyla, tatlı fiyatlarında yılın başından itibaren yüzde 10-15 arasında fiyat artışı oldu.
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