TATLISES'TEN ŞAŞIRTAN PAYLAŞIM: EVLEN, HER GÜN ÖL
Daha önce yaptığı ilginç paylaşımlarla adından söz ettiren İbrahim Tatlıses, şimdi de "evlen, her gün öl" yazılı görseli takipçileriyle paylaştı.
Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen 'İmparator' lakaplı türkücü İbrahim Tatlıses, son paylaşımıyla herkesi şaşırttı.
"EVLEN, HER GÜN ÖL"
Tatlıses, "Erken ölmek için 3 neden; sigara iç, 10 yıl erken öl. İçki iç, 20 yıl erken öl. Evlen, her gün öl" yazılı bir görseli takipçileriyle paylaştı.
"ÜÇÜNÜ BİRDEN YAPARSAN..."
Ünlü türkücü, İnstagram'da yayımladığı kareye, "3'ünü birden yaparsan zaten yaşama şansın kalmaz" notunu yazdı.
kaynak:haberler
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Forbes Dergisi: Türkiye Kadınlar İçin Seyahat Edilebilecek En Tehlikeli 10 Ülkeden Biri
- 15 Temmuz Gazisi Ve Eşi Polisin 'dur' İhtarına Uymayınca Açılan Ateş Sonucu Yaralandı
- Çatıdan Atlamak İsteyen Kedi Düşerek İnşaat Demirine Saplandı
- Hsk'dan Yeni Kararname: 110 Hakim Ve Savcı Yeni Göreve Atandı
- Ak Parti'den Kavga Açıklaması: Erdoğan Ve Bahçeli Arasında Sorun Yok
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Finlandiya'da 50 Yaşındaki Saldırgan Aracıyla Kalabalığın İçine Daldı: 1 Ölü
- İslami Vakıflar İdaresi İsrail'in Mescid-İ Aksa'daki Tüm Kapıları Açacağını Duyurudu
- Su Tankerinden Fışkıran Sudan Kaçmaya Çalışırken Arabanın Altında Kaldı
- Sıcaktan Uyuyamayan Köpek, Çareyi Buzdolabında Buldu!
- 3400 Yolcusuyla Seyahat Eden Gemide Kendisine Gülen Eşini Öldürdü
Bu Haberle İlgili Yorumlar