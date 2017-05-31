Daha önce yaptığı ilginç paylaşımlarla adından söz ettiren İbrahim Tatlıses, şimdi de "evlen, her gün öl" yazılı görseli takipçileriyle paylaştı.



Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen 'İmparator' lakaplı türkücü İbrahim Tatlıses, son paylaşımıyla herkesi şaşırttı.







"EVLEN, HER GÜN ÖL"







Tatlıses, "Erken ölmek için 3 neden; sigara iç, 10 yıl erken öl. İçki iç, 20 yıl erken öl. Evlen, her gün öl" yazılı bir görseli takipçileriyle paylaştı.







"ÜÇÜNÜ BİRDEN YAPARSAN..."







Ünlü türkücü, İnstagram'da yayımladığı kareye, "3'ünü birden yaparsan zaten yaşama şansın kalmaz" notunu yazdı.







kaynak:haberler