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tatlıses'e, aydemir akbaş'tan tam destek

TATLISES'E, AYDEMİR AKBAŞ'TAN TAM DESTEK

İmparator İbrahim Tatlıses'in sahibi olduğu çiğ köfte zinciri için çekilen reklam filminde kadim dostu Aydemir Akbaş rol aldı.

Tarih : 30 Mart 2017, 09:58
Puan Ver : Tatlıses'e, Aydemir Akbaş'tan Tam Destek(9/10)7


AYDEMİR AKBAŞ OYNADI

İmparator son olarak çiğ köfte zinciri için bir Reklam filmi çektirdi. Reklam filminde Tatlıses'in kadim dostu ünlü oyuncu  Aydemir Akbaş bir kadın oyuncuyla birlikte oynadı.



"AYDOŞ'UMA TEŞEKKÜR EDERİM"

Aydemir Akbaş'ın performansına mest olan Tatlıses, arkadaşının rol aldığı reklam filmini  Instagram hesabından paylaştı. İmparator, paylaşımına "Aydoş'uma teşekkür ederim...!!!" notunu ekledi.



 



kaynak:milliyet








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