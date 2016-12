İbrahim Tatlıses, Derya Tuna'yı 2002 yılından bacağından vuran Hüseyin Bozan'ı 'hürriyetten alıkoymak' ile suçlanıyordu. Ünlü türkücü, üzerine atılan iddia ispat edilemediği için beraat etti.







Beraat kararını Instagram'dan duyuran Tatlıses, "Ben çete değilim.!!! FETÖ çetesi taaa o zamanlardan beri benimle uğraşıyormuş meğer ben Neymişim Be" ifadelerini kullandı.







İbrahim Tatlıses'in açıklaması şöyle: "Sevenlerime her zaman söylediğim gibi; yaptığım şeyleri inkar etmem ama yapmadıklarımı yalanlarım çünkü ortada böyle bir gerçek yok! Mahkeme kararı da öyle diyor. Ben çete değilim.!!! FETÖ çetesi taaa o zamanlardan beri benimle uğraşıyormuş meğer ben Neymişim Be."







kaynak:yeniakit