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tatlıses: ben çete değilim

TATLISES: BEN ÇETE DEĞİLİM

Şarkıcı İbrahim Tatlıses, 'Sauna Çetesi Davası'ndan beraat etti. Kararın fotoğrafını yayınlayan Tatlıses, "Yaptığım şeyleri inkar etmem ama yapmadıklarımı yalanlarım çünkü ortada böyle bir gerçek yok! Mahkeme kararı da öyle diyor. Ben çete değilim.!!!" dedi.

Tarih : 15 Kasım 2016, 11:57
Puan Ver : Tatlıses: Ben Çete Değilim(6/10)3


İbrahim Tatlıses, Derya Tuna'yı 2002 yılından bacağından vuran Hüseyin Bozan'ı 'hürriyetten alıkoymak' ile suçlanıyordu. Ünlü türkücü, üzerine atılan iddia ispat edilemediği için beraat etti.



Beraat kararını Instagram'dan duyuran Tatlıses, "Ben çete değilim.!!! FETÖ çetesi taaa o zamanlardan beri benimle uğraşıyormuş meğer ben Neymişim Be" ifadelerini kullandı.



İbrahim Tatlıses'in açıklaması şöyle: "Sevenlerime her zaman söylediğim gibi; yaptığım şeyleri inkar etmem ama yapmadıklarımı yalanlarım çünkü ortada böyle bir gerçek yok! Mahkeme kararı da öyle diyor. Ben çete değilim.!!! FETÖ çetesi taaa o zamanlardan beri benimle uğraşıyormuş meğer ben Neymişim Be."



 



kaynak:yeniakit








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