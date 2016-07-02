TATLISES 9 GÜN BOYUNCA ÇİĞ KÖFTE DAĞITACAĞIM DEDİ
İbrahim Tatlıses çiğköfte dağıtacak bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eğer iyileşirsem ayağa kalktığım gibi 9 gün çiğköfte dağıtacağım dedi.
Ünlü Tütkücü İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir anda gündem oldu.Peki İbrahim tatlısesn ne dedi işte merak edilen o paylaşım ve söylediği kelimeler.
Tatlıses Instagram'dan şu yorumu yaptı: "Osman Gazi Köprüsü hayırlara vesile olsun, bitti çok şükür... Çok emek verildi, çok çalışıldı kimse görmezden gelmesin... Böyle büyük projelerin ülkemizde var olması hem halkımızın ulaşım kolaylığı açısından hem de ülkemizin vizyonu açısından her zaman çok kıymetli ve önemlidir. Osman Gazi Köprüsü'nün projelendirilme aşamasında ve yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Milletimize hayırlı, uğurlu olsun. NOT: 9 gün boyunca köprü beleş ya bende köprü gibi ayağa kalktığım zaman tüm çiğ köfte bayilerimizde 9 gün boyunca çiğ köfteyi beleş yapacağım."
Ünlü Türkücü ülkemizde yapılan iyi işlerde var bunları görmemiz lazım artık çok büyük bir ülke olduk eleştiriler olabilir ama tadınma bırakmak ve yapılan hizmetlere bakmak lazım,zaten yapılan izmetler her şey ortada bu beni gururlandırıyor İstanbul dünya şehri oldu yeniden ayağa kalktı ben iyi olup tekrar ayağa kalkacağım dedi.
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