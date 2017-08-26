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TATİLİNİ YUNANİSTAN'DA GEÇİRMEK İSTEYENLER İPSALA SINIR KAPISI'NDA KUYRUK OLDU


Tatilini Yunanistan'da Geçirmek İsteyenler İpsala Sınır Kapısı'nda Kuyruk Oldu
Tarih : 26 Ağustos 2017, 10:20
Puan Ver : Tatilini Yunanistan'da Geçirmek İsteyenler İpsala Sınır Kapısı'nda Kuyruk Oldu(9/10)5

Kurban Baytramı'nı Yunanistan'da tatil yaparak geçirmek isteyen vatandaşlar, İpsala Sınır kapısında uzun kuyruklar oluşturdu. Yoğunluğun daha da artması bekleniyor.

SAATLER SÜREN BEKLEYİŞ

10 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilip Yunanistan'a tercih eden vatandaşlar, İpsala Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu. Dün akşam ve sabahın erken saatlerinde araçları ile yola çıkarak Yunanistan'a gitmek isteyen Türk tatilciler, sınır kapısında saatlerce beklediler.

SINIR KAPISINDA 5 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Sınır kapısında 5 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken yoğunluğun ilerleyen saatlerde de artmasının beklendiği belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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