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Tatili zehir olmuştu! Murat Dalkılıç'ın hastalığı belli oldu

TATİLİ ZEHİR OLMUŞTU! MURAT DALKILIÇ'IN HASTALIĞI BELLİ OLDU

Sevgilisi Hande Erçel ile çıktığı tatilde rahatsızlanan Murat Dalkılıç dönüşte soluğu hastanede aldı. Murat Dalkılıç'a doktoru vertigo (kronik baş dönmesi) teşhisi koydu.

Tarih : 05 Mart 2018, 00:00
Puan Ver : Tatili Zehir Olmuştu! Murat Dalkılıç'ın Hastalığı Belli Oldu(5/10)1

Popçu Murat Dalkılıç ile sevgilisi Hande Erçel 2 hafta önce tatil için Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a gitmişti. Posta'nın haberine göre, ancak sevgililer tatilde sıkıntılı anlar yaşadı.

VERTİGO TEŞHİSİ KONDU

Sürekli başı dönen ve midesi bulanan popçu İstanbul'a dönüşte soluğu özel bir hastanede aldı. Murat Dalkılıç'a doktoru vertigo (kronik baş dönmesi) teşhisi koydu.

HANDE ERÇEL İLE AŞK YAŞIYOR

Popçu Murat Dalkılıç, 2 yıllık eşi oyuncu Merve Boluğur'dan Eylül 2017'de boşanmış, Aralık'ta da Merve'nin meslektaşı Hande Erçel ile yeni bir maceraya yelken açmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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