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tatilde hastalığa davetiye çıkarmayın

TATİLDE HASTALIĞA DAVETİYE ÇIKARMAYIN

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Tatiller pek çoğumuz için uzun seyahatler, farklı taşıtlarla yolculuklar anlamına geliyor. Sağlıklı bir yolculuk tatilin kabusa dönüşmemesi için oldukça önem taşıyor.

Tarih : 07 Eylül 2016, 11:51
Puan Ver : Tatilde Hastalığa Davetiye Çıkarmayın(6/10)8



Liv Hospital İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Sindel seyahat sırasında alınabilecek önlemleri ve seyahatin keyifle geçmesini sağlayacak püf noktalarını anlattı…



- Hem hava hem de karayolu için yolculuğa çıkmadan önce en önemli etken, uykuyu almış olmaktır. Yolculuğa çıkmadan önce mutlaka sıkı bir kahvaltı yapılmalı, yolculuk esnasında fazla yemekten kaçınılmalıdır. 

- Karayolu yolculuğu yapanların, özellikle güneşe karşı hassasiyet yaşayanların mutlaka koruyucu güneş gözlüğünü takması gerekir. 

- Ciddi bir operasyon geçiren hastalar iki haftadan önce uçakla yolculuk yapmamalıdır. Ciddi koroner arter sorunu olan, doğumsal kalp hastalığı bulunanlarda basınç değişikliği ciddi sorunlara yol açabilir.

- Çok uzun süreli otomobil kullananlar, hareketsizliğin yol açtığı sırt ve boyun ağrısı riski ile karşı karşıya kalabilir. Oturma şekli düzeltilerek olası bel kemiği, sırt ve boyun problemleri önlenebilir. 

- Yolculuk esnasında kan şekerini hızlı yükselten ve hızlı düşüren besinler tercih edilmemeli, şekerli besinler yerine kuru üzüm, erik ya da A ve C vitaminlerinden zengin taze meyve ve sebzeler tercih edilmelidir.

- Jet-lag etkilerini azaltmak istiyorsanız, uçuş öncesinde uykunuzu alarak yolculuğa hazırlanın. Uçuş sırasında yine de çok uzun olmamak kaydıyla kısa süreli uyuyun.

- Basınç nedeniyle vücudumuz kuruyacağı için hem yolculuk öncesinde hem de uçuş sırasında bol bol su için.

- Vücudu uyaran çay, kahve ve alkolden uzak durun. Bu tür içecekler aynı zamanda dehidrasyon yani vücuttaki su oranının düşmesine de neden olur.

- Mecbur kalırsanız, kulaklarınızda basınç hissettiğiniz an yutkunmaya, esnemeye çalışın. Sakız çiğnemek de basıncın dengelenmesine yardımcı olacaktır.

- Arabayla veya otobüsle yaptığınız yolculuklarda da mutlaka 1-2 saatte bir durup yürümeye özen göstermelisiniz.

- Uçak yolculuklarında basınç değişikliği ile kulaklarında sorun yaşayanlar yolculuktan önce doktorlarının önerdiği ilaçları kullanmalıdır. 

- Karayolunu tercih eden yolcular özellikle klimanın olumsuz yan etkilerine karşı dikkatli olmalıdır.









Etiketler: Tatilde  Hastalığa  Davetiye  Çıkarmayın    haber

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