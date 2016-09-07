

Liv Hospital İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Sindel seyahat sırasında alınabilecek önlemleri ve seyahatin keyifle geçmesini sağlayacak püf noktalarını anlattı…



- Hem hava hem de karayolu için yolculuğa çıkmadan önce en önemli etken, uykuyu almış olmaktır. Yolculuğa çıkmadan önce mutlaka sıkı bir kahvaltı yapılmalı, yolculuk esnasında fazla yemekten kaçınılmalıdır.



- Karayolu yolculuğu yapanların, özellikle güneşe karşı hassasiyet yaşayanların mutlaka koruyucu güneş gözlüğünü takması gerekir.



- Ciddi bir operasyon geçiren hastalar iki haftadan önce uçakla yolculuk yapmamalıdır. Ciddi koroner arter sorunu olan, doğumsal kalp hastalığı bulunanlarda basınç değişikliği ciddi sorunlara yol açabilir.



- Çok uzun süreli otomobil kullananlar, hareketsizliğin yol açtığı sırt ve boyun ağrısı riski ile karşı karşıya kalabilir. Oturma şekli düzeltilerek olası bel kemiği, sırt ve boyun problemleri önlenebilir.



- Yolculuk esnasında kan şekerini hızlı yükselten ve hızlı düşüren besinler tercih edilmemeli, şekerli besinler yerine kuru üzüm, erik ya da A ve C vitaminlerinden zengin taze meyve ve sebzeler tercih edilmelidir.



- Jet-lag etkilerini azaltmak istiyorsanız, uçuş öncesinde uykunuzu alarak yolculuğa hazırlanın. Uçuş sırasında yine de çok uzun olmamak kaydıyla kısa süreli uyuyun.



- Basınç nedeniyle vücudumuz kuruyacağı için hem yolculuk öncesinde hem de uçuş sırasında bol bol su için.



- Vücudu uyaran çay, kahve ve alkolden uzak durun. Bu tür içecekler aynı zamanda dehidrasyon yani vücuttaki su oranının düşmesine de neden olur.



- Mecbur kalırsanız, kulaklarınızda basınç hissettiğiniz an yutkunmaya, esnemeye çalışın. Sakız çiğnemek de basıncın dengelenmesine yardımcı olacaktır.



- Arabayla veya otobüsle yaptığınız yolculuklarda da mutlaka 1-2 saatte bir durup yürümeye özen göstermelisiniz.



- Uçak yolculuklarında basınç değişikliği ile kulaklarında sorun yaşayanlar yolculuktan önce doktorlarının önerdiği ilaçları kullanmalıdır.



- Karayolunu tercih eden yolcular özellikle klimanın olumsuz yan etkilerine karşı dikkatli olmalıdır.