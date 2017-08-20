TATİLDE BESLENME ALIŞKANLIKLARINI DEĞİŞTİRENLER TURİST İSHALİ E YAKALANIYOR
Prof. Dr. Muhsin Akbaba, tatil için yaşadıkları bölgelerden ayrılıp başka yerlere gidenlerin, beslenme alışkanlıklarının da değişmesiyle "turist ishali"ne yakalandığını belirtti.
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Muhsin Akbaba, Kurban Bayramı tatiline çıkacakları 'turist ishali' olarak bilinen hastalığa karşı uyardı.
"2-3 GÜN SÜREBİLİYOR"
Tatil için yaşadıkları bölgelerden ayrılıp başka yerlere gidenlerin beslenme alışkanlıklarının da değişebildiğini belirten Prof. Dr. Muhsin Akbaba şöyle dedi:
"Tatilde alışık olunmayan gıda tüketilebileceği için 'turist ishali' olarak adlandırılan rahatsızlık görülebilir. Bu, bakterilerin neden olduğu, 2- 3 gün sürebilen ve genellikle şiddetli olmayan duruma deniyor. Başka ülkelere veya bölgelere giden kişilerin yeni beslenme düzenine veya yemeklere alışamamasının neden olduğu sanılıyor."
"SULARA ÇOK DİKKAT EDİLMELİ"
Turist ishaline karşı kişisel temizliğe dikkat edilmesini öneren Prof. Dr. Akbaba, şunları kaydetti:
"Tatilde sokak satıcılarından alınan gıdalar başlı başına bir tehlike durumudur. Yiyeceklerin kesinlikle hijyen kurallarına uygun olması önerilir. Bunun yanında kişinin kendi kültürüne yakın beslenmesi de alınabilecek önlemlerdendir. Sulara çok dikkat edilmelidir. Mümkünse kapalı sulardan içilmelidir. Hastane veya herhangi bir sağlık merkezine uzak bir bölgede tatil yapanların yanlarına ağrı kesici, ateş düşürücü ve ishal ilaçları almaları gerekir."
Kaynak: haberinburada
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