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tatilde 3 günlük bilanço ağır oldu

TATİLDE 3 GÜNLÜK BİLANÇO AĞIR OLDU

Ramazan Bayramı öncesi çarşamba ve perşembe günü TEM başta olmak üzere şehirlerarası yollarda kilitlenen trafik, bayramın ilk günü yerini...

Tarih : 18 Temmuz 2015, 10:37
Puan Ver : Tatilde 3 Günlük Bilanço Ağır Oldu(10/10)8


Ramazan Bayramı öncesi çarşamba ve perşembe günü TEM başta olmak üzere şehirlerarası yollarda kilitlenen trafik, bayramın ilk günü yerini sakin bir ortama bıraktı. Trafiğin normale dönmesiyle birlikte kazalar da büyük oranda azaldı.

 



İLK GÜN KAZA BİLANÇOSU



Doğan Haber Ajansı muhabirlerinin geçtiği haberlere göre yurt genelinde 3 günde kazaların meydana geldiği yerler ve ölenlerin kimlikleri günler itibariyle şöyle:



15 Temmuz Çarşamba: 17 kaza,16 ölü, 145 yaralı:








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