TATİLDE 3 GÜNLÜK BİLANÇO AĞIR OLDU
Ramazan Bayramı öncesi çarşamba ve perşembe günü TEM başta olmak üzere şehirlerarası yollarda kilitlenen trafik, bayramın ilk günü yerini...
Ramazan Bayramı öncesi çarşamba ve perşembe günü TEM başta olmak üzere şehirlerarası yollarda kilitlenen trafik, bayramın ilk günü yerini sakin bir ortama bıraktı. Trafiğin normale dönmesiyle birlikte kazalar da büyük oranda azaldı.
İLK GÜN KAZA BİLANÇOSU
Doğan Haber Ajansı muhabirlerinin geçtiği haberlere göre yurt genelinde 3 günde kazaların meydana geldiği yerler ve ölenlerin kimlikleri günler itibariyle şöyle:
15 Temmuz Çarşamba: 17 kaza,16 ölü, 145 yaralı:
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