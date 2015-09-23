

Yaz boyunca aralıklarla Marmaris kıyılarına gelen iki yunus, tatilcilerle oynadı. Yunuslarla birlikte yüzen ve hatıra fotoğrafı çektiren tatilciler, unutamayacakları bir anı yaşadı. Marmaris Körfezi'ne yaz boyunca aralıklı gelen iki yunus, bu sefer bayram tatili için kentte olanlara sürpriz yaptı.