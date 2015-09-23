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tatilcilere yunuslardan bayram sürprizi

TATİLCİLERE YUNUSLARDAN BAYRAM SÜRPRİZİ

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'ne bayram tatili için gelenler, güzel bir sürprizle karşılaştı.

Tarih : 23 Eylül 2015, 11:19
Puan Ver : Tatilcilere Yunuslardan Bayram Sürprizi(5/10)4


Yaz boyunca aralıklarla Marmaris kıyılarına gelen iki yunus, tatilcilerle oynadı. Yunuslarla birlikte yüzen ve hatıra fotoğrafı çektiren tatilciler, unutamayacakları bir anı yaşadı. Marmaris Körfezi'ne yaz boyunca aralıklı gelen iki yunus, bu sefer bayram tatili için kentte olanlara sürpriz yaptı.








Etiketler: Tatilcilere  Yunuslardan  Bayram  Sürprizi    haber

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