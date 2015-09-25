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TATİLCİLERE DÖNÜŞ TRAFİĞİ UYARISI!


TATİLCİLERE DÖNÜŞ TRAFİĞİ UYARISI!
Tarih : 25 Eylül 2015, 17:07
Puan Ver : Tatilcilere Dönüş Trafiği Uyarısı!(9/10)8


Trafikten sorumlu Bolu Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasından dolayı tatilcilerin farklı zamanlarda yola çıkmasının otoyollarda trafiğin artmasını engellediğini söyledi.



Tatil dönüşünde ise ulaşımda yoğunluk yaşanmasını beklediklerini anlatan Sönmez, "Özellikle Karadeniz-Gerede TEM otoyolu bağlantı noktasında yoğunluk olacağını tahmin ediyoruz. Aynı şekilde İstanbul yönünde de benzer durumla karşılaşabiliriz. Sürücüler yoğun trafiğe yakalanmamak için tatil dönüşünü son güne bırakmasın" diye konuştu.



Sürücülere pazar gününden önce yola çıkmaları uyarısında bulunan Sönmez, şunları kaydetti:



"Erken yola çıkarak hem trafikte yoğunluğa neden olmazsınız hem de daha rahat bir yolculuk yapma şansınız olur. Emniyet olarak gerekli önlemleri aldık. TEM otoyolunda 12 ekibimiz görev yapıyor. Ayrıca güzergahta hem sabit hem de seyir halinde radarlı ekip uygulamamız olacak. Trafik kurallarına uymayan, trafiği tehlikeye düşüren sürücülere ekiplerimiz gerekli cezai işlemi uygulayacaktır."








Etiketler: Tatilcilere  Dönüş  Trafiği  Uyarısı    haber

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