Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, Borç Batağında
Alanya'da Ocak Ayında Denize Giden Tatilcinin Örgü Keyfi
2017'de Yaklaşık 15 Bin Araç Hurdaya Ayrıldı
Trabzonspor'da Sosa Ve Esteban Krizi Çözüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cenk Tosun Yorumu: Az Para Değil
Kiloları Yüzünden Lisede Açılamadığı Çocukla Şimdi Aşk Yaşıyor
Tatilciler Uludağ'da Uzun Kuyruk Oluşturdu
Yeşilçam'ın Ulu Çınarını, Mahşeri Kalabalık Bu Sloganla Uğurladı
Ünlü Dizinin Yıldızı Sarhoş Olup Dağıttı, Yaka Paça Bardan Kovuldu
Münir Özkul'un Eşinden Ağlatan Sözler: Tek Tesellim Sıkıntılarından Kurtulması Oldu
Cenk'in Numara Yorumu Taraftarları Güldürdü
Oğlunun Oyuncak Arabasından Etkilendi, Fabrikatör Oldu
Arda Turan, Medipol Başakşehir İle Anlaştı
Bakanlıktan Taşeron İşçilere Uyarı: Son Gün 11 Ocak
Taraftar İsyanda! Yöneticinin Odasını Basıp Futbolcuları Çıkardılar
Galatasaray'ın Gündemindeki Yıldız, Başka Kulübe İmzayı Attı
Hava Yolu Yolcu Sayısı 193 Milyonu Aştı
Türkiye, Derin Denizlerde Sondaj Yapabilen 10 Ülke Arasına Girdi
Kebap Ustalarının Sıkıntısı Büyük! Şanlıurfa'da Ciğer Kalmadı
Otomotiv Sektörü,Yılı 28,5 Milyar Dolar İhracatla Kapattı

Tatilciler Uludağ'da Uzun Kuyruk Oluşturdu

TATİLCİLER ULUDAĞ'DA UZUN KUYRUK OLUŞTURDU

Uludağ'da kış aylarında yaşanan yoğun trafiğe çözüm amacıyla Milli Park girişine kurulan HGS de trafiğe çare olmadı. Sürücüler dakikalarca HGS önünde kuyruk oluşturdu.

Tarih : 08 Ocak 2018, 00:30
Puan Ver : Tatilciler Uludağ'da Uzun Kuyruk Oluşturdu(8/10)4

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun da katıldığı törenle açılışı yapılan Uludağ Milli Park girişine kurulan HGS ile trafiğin rahatlatılması ve sürücülerin daha rahat geçiş yapması planlanıyordu. Sistemin kullanılmaya başlamasının ardından Milli Park gişelerinde kilometrelerce araç kuyrukları oluştu.

GEÇİŞ ÜCRETLERİ

Araçlarında HGS geçiş kartı olmayan sürücüler nakit ödeme yaparak geçebildi. Gişelerden nakit para ödeyerek geçen vatandaşlar motosiklet için 8, otomobil için 16, minibüs için 36, midibüs için 60, otobüs için ise 90 lira ödedi.

"BAŞKA BİR ÇARE BULMALARI LAZIM"

Araç kuyruğunda bekleyen sürücülerin bir kısmı sistemden şikayetçi olurken, bir kısmı da sistemin zamanla oturacağını, ilk günler için yaşanan sıkıntının normal olduğunu belirtti. Sistemden memnun olmadığını belirten bir sürücü, "Ben bu durumdan hiç memnun değilim, HGS sistemi hiçbir işe yaramadı" ifadelerini kullanırken, bir başka sürücü ise bir saattir kuyrukta olduğundan yakınarak, "Yaklaşık bir saattir yoldayız. Bu sistem işe yaramadı, çünkü araçlar HGS'den hala geçemiyor. Başka bir çare bulmaları lazım, burası Uludağ" dedi.

Sistemin zamanla oturacağını kaydeden bir başka sürücü de, "Sistem zamanla güzelleşecek, şuan herhangi bir sıkıntı olması normaldir. Yarım saattir kuyruktayım, zamanla aşılır, sıkıntı yok" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Tatilciler  Uludağ  Da  Uzun  Kuyruk  Oluşturdu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER