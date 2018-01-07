Türkiye'nin en önemli kayak ve kış turizm merkezi Uludağ'da, hafta sonu olması nedeniyle yoğunluk yaşandı.Tatilciler ve günübirlikçiler pistlerde gün boyu kayak yaparak gönüllerince eğlendi.

KAYAKÇILAR PİSTLERİ DOLDURDU

Kış turizminin gözde mekanlarından olan Uludağ yeni yılın ilk hafta sonu tatilinde yerli ve yabancı tatilcilerin akınına uğradı. Hafta sonunu fırsat bilen günü birlikçiler ise Uludağ'da kızak kayarak eğlendi. Uludağ'a akın eden vatandaşlar pistleri doldururken acemi kayakçıklar özel hocalardan ders alarak kayabildi.

JANDARMA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDI

Bu arada, Jandarma Arama Kurtarma ekipleri yoğunluk,kayıp ve yaralanmalar nedeniyle drone uçurarak yoğun güvenlik önlemi aldı. Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, "oteller bölgesi"ndeki kar kalınlığı, son yağışların ardından 88 santimetreyi buldu. Öte yandan hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 8, en yüksek sıfırın altında 2 derece olarak ölçüldüğü önümüzdeki hafta ise kar yağmayacağı, havanın sisli ve bulutlu geçeceği öğrenildi.

Kaynak: haberinburada