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tatilciler dikkat! soğuk suya ani dalış kalp krizi nedeni

TATİLCİLER DİKKAT! SOĞUK SUYA ANİ DALIŞ KALP KRİZİ NEDENİ

Yaz tatilinde havuz ve denizi tercih edenlere uzmanlardan uyarı var: Yüksek sıcaklık altında uzun süre güneşlendikten sonra soğuk havuza ya da denize atlamak kalp krizine ve su altında bayılmaya davetiye çıkarabilir.

Tarih : 31 Ağustos 2016, 09:43
Puan Ver : Tatilciler Dikkat! Soğuk Suya Ani Dalış Kalp Krizi Nedeni(0/10)


Bulunulan dış ortamın sıcaklığı her ne olursa olsun, insan vücut sistemi oldukça sabit bir sıcaklığa ihtiyaç duyuyor. Bunun için vücutta çalışan pek çok uyum sistemi bulunuyor. 



Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Sinan Coşkun Turan, bu durumda başlıca düzenlemeyi vücut organizmasının, cilt kan akımını değiştirmekle yaptığını söyledi.



Dış ortam sıcaklığı, vücudun sahip olduğu ısıya oranla azaldığında organizmanın, cilt altındaki damarları büzdüğünü ve cilde pompalanan kan miktarının azaldığını aktaran Turan, "Böylece dış ortama karşı ısı kaybı azaltılarak vücut sıcaklığı korunur. Tam aksi şekilde dış ortam sıcaklığı yükseldiğinde ise organizma, cilt altı kan damarlarını genişletir, kalbi daha fazla çalıştırır ve kalbe daha fazla kan pompalar. Bunun sonucunda vücutta ısı kaybı başlar ve terleme yaşanır. Böylelikle vücut sıcaklığının yükselmesi önlenir" dedi.








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