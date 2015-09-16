O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

Tatil uzadı, otobüs biletlerinin büyük kısmı tükendi

TATİL UZADI, OTOBÜS BİLETLERİNİN BÜYÜK KISMI TÜKENDİ

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkması dolayısıyla 8 milyon yolcuyu hedefleyen otobüs firmaları, vatandaşların mağdur olmaması için 6 bin ek sefer düzenleyecek.

Tarih : 16 Eylül 2015, 15:31
Puan Ver : Tatil Uzadı, Otobüs Biletlerinin Büyük Kısmı Tükendi(5/10)2


Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı ve TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclis Başkanı Mustafa Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı dolayısıyla yolculukların 18 Eylül Cuma itibarıyla başlayacağını söyledi.








Etiketler: Tatil  Uzadı  Otobüs  Biletlerinin  Büyük  Kısmı  Tükendi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER