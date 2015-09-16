TATİL UZADI, OTOBÜS BİLETLERİNİN BÜYÜK KISMI TÜKENDİ
Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkması dolayısıyla 8 milyon yolcuyu hedefleyen otobüs firmaları, vatandaşların mağdur olmaması için 6 bin ek sefer düzenleyecek.
Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı ve TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclis Başkanı Mustafa Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı dolayısıyla yolculukların 18 Eylül Cuma itibarıyla başlayacağını söyledi.
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