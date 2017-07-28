Meslektaş Kurbanı Oldu! Elektrikçi Şakazedenin Centilmenliği Kamerada
Abd'ye Yaptırım Misillemesi! Rusya, Abd'li Diplomatların Sayısını Düşürüyor
Deportivo'lu Emre Çolak, Hazırlık Maçında 2 Gol Attı
Araçları Doludan Zarar Gören Araç Sahipleri Oto Sanayilere Akın Etti
Barcelona Arda'yı Satamazsa Transferin Son Gününde G.Saray'a Kiralayacak
Pkk'nın Sözde Herekol Dağı Alan Sorumlusu Teslim Oldu
Katar Ekonomi Bakanı El Sani: Türkiye'ye Müteşekkiriz
Tatil Sezonunu Açan Ebru Gündeş, Kilolarıyla Dikkat Çekti
Yıllık 32 Milyon Tl Kazanan Burak Yılmaz, Boşanma Aşamasındaki Eşinin Kirasını Ödemedi
Porsche, 22 Bin Aracını Geri Çağırdı
Abant'ta Sefa Süren Hırsızları, Yıllık İzindeki Polisin Dikkati Yakalattı
İşte Görev Bilinci! Dozer Operatörü, Arkadaşını Kepçeyle Nehre Soktu
Bacak Estetiği Hangi Durumlarda Yaptırılır
Abd'de Rezalet! Trende Mastürbasyon Yapan Adam Yakalandı
Geçtiğimiz Günlerde Bayern Münih'le Antrenmana Çıkan Erdal Kılıçaslan, Futbolu Bıraktı
Ankara'da Kan Donduran Cinayet! Canavar Dayı, Öz Yeğenini Öldürüp Parçalara Ayırdı
Akom Ve İbb'den İstanbul'un 4 İlçesi İçin Şiddetli Yağış Uyarısı
Fatih Terim, Tff'den 20 Milyon Tl Tazminat Alacak
Ekonomiye Güven Temmuz'da Arttı
Galatasaray'ın İstediği Mert, İstanbul'a Gelip Başka Takımla Anlaştı

Tatil Sezonunu Açan Ebru Gündeş, Kilolarıyla Dikkat Çekti

TATİL SEZONUNU AÇAN EBRU GÜNDEŞ, KİLOLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, kızıyla tatil sezonunu açtı. Mayolu görüntülenmemek için plaj elbisesi giyen Ebru yine de kilolarını kapatamadı.

Tarih : 28 Temmuz 2017, 12:10
Puan Ver : Tatil Sezonunu Açan Ebru Gündeş, Kilolarıyla Dikkat Çekti(9/10)5

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş tatik sezonunu Bodrum'da açtı. Eşi Reza Zerrab'ın tutuklu bulunmasından dolayı yalnız kalan Ebru'nun kiloları aldı başını gitti.

KİLOLARI ALDI, BAŞINI GİTTİ

Ebru Gündeş, önceki gün kızı Alara'yla plajdaydı. Mayolu görüntülenmek istemediği için plaj elbisesini hiç çıkarmayan Ebru Gündeş, sahilde kaldığı süre boyunca uzun telefon görüşmeleri yaptı. Karşısındaki kişiyi duymakta zorlanan ve müzikli alandan uzaklaşan Ebru Gündeş'in kiloları dikkat çekti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Tatil  Sezonunu  Açan  Ebru  Gündeş  Kilolarıyla  Dikkat  Çekti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER