Yaz tatiliniz boyunca, cep telefonunuzda yanınızda olacak. Dolayısıyla, tatilde sadece kumsalda veya havuz kenarında yatıp güneşlenmek ve suya girmek dışında sürükleyici, ilgin aktiviteler peşinde koşmak isteyenler veya yaz aylarınız kadar yılın tüm aylarını da sürükleyici spor müsabakalarına...



Yaz tatiliniz boyunca, cep telefonunuzda yanınızda olacak. Dolayısıyla, tatilde sadece kumsalda veya havuz kenarında yatıp güneşlenmek ve suya girmek dışında sürükleyici, ilgin aktiviteler peşinde koşmak isteyenler veya yaz aylarınız kadar yılın tüm aylarını da sürükleyici spor müsabakalarına dönüştürüp hem sağlıklı yaşam hem de eğlence arayanlar için akıllı telefonlar ilginç uygulamalar sunuyorlar.



Tabi, telefon üreticileri, insanların aktivitelerinde telefonlarını daha sık kullanma arzularına, suya, denize, düşmeye, çarpmaya dayanıklı yeni modeller çıkararak cevap veriyorlar ama şimdilik piyasadaki telefonların çoğunu hasardan korumak için özel kılıflar gerekiyor. Önleminizi almayı da ihmal etmeyin.



İşte o uygulamalardan bazıları. Hayata heyecan katmak için bunları telefonunuza yüklemek isteyebilirsiniz.



Endomondo



En popüler spor uygulamalarından olan Endomondo, aslında bir spor sosyal ağı… Yaptığınız antrenmanları ve sportif aktiviteleri uygulamada işaretliyorsunuz, uygulama sizin için GPS takibi yapıyor, hızınızı, yüksekliğinizi rotanızı kayıt altına alıyor. Ardından, tüm bu verileri kaydediyor ve yeni antrenmanlarınızda gelişmeyi karşılaştırabiliyorsunuz. Ya da arkadaşlarınızın benzer aktiviteleri ile karşılaştırma yapma şansınız oluyor. Paragliding yaparken, cebinizdeki telefonun yüzlerce metre yüksekliğinizi, hızınızı, rotanızı kaydederek bu verileri internette sosyal medya hesaplarınıza gönderdiğini düşünün… Pek çok arkadaşınızı etkilemez miydi? Endomondo, ücretsiz versiyonu ile oldukça geniş imkanlar sunuyor ancak daha fazla özelliğe erişmek isterseniz, küçük bir ücret ödeyerek ücretli versiyonunu satın almanız gerekiyor. Hem kendi telefonunuza uygulamayı kurarken, sizin gibi aktivitelerle uğraşan arkadaşlarınıza da kurmalarını salık vererek kendi küçük sportif sosyal ağınızı oluşturabilirsiniz.











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