Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyüen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ

Muğla'nın Fethiye ilçesinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Fethiye'nin Yanıklar Mahallesi Karaot mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın bölgesine 3 amfibik uçak, 7 helikopter, 35 arazöz ve çok sayıda işçi sevk edildi.

Yangın çıkan bölgeden fotoğraflar:

Kaynak: haberinburada