TATİL CENNETİ FETHİYE ALEV ALEV! YANGIN, HER GEÇEN DAKİKA BÜYÜYOR
Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyüen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ
Muğla'nın Fethiye ilçesinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Fethiye'nin Yanıklar Mahallesi Karaot mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın bölgesine 3 amfibik uçak, 7 helikopter, 35 arazöz ve çok sayıda işçi sevk edildi.
Yangın çıkan bölgeden fotoğraflar:
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
- Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
- Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
- Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar