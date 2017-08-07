Üst üste depremlerin yaşandığı Muğla'nın Bodrum ilçesi yine sallandı. 4.1 büyüklüğündeki depremin derinliği 7.3 kilometre olarak ölçüldü.

Yaz tatilinde dolup taşan Muğla'nın Bodrum ilçesinde deprem gündemden düşmüyor. Tatil cennetinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ BODRUM

AFAD, saat 21: 25'te merkez üssü Muğla'nın Bodrum ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği ise 7.3 kilometre olarak ölçüldü.

Kaynak: haberinburada