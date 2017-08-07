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Tatil Cenneti Beşik Gibi! Şimdi De 4.1 İle Sallandı
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Tatil cenneti beşik gibi! Şimdi de 4.1 ile sallandı

TATİL CENNETİ BEŞİK GİBİ! ŞİMDİ DE 4.1 İLE SALLANDI

Üst üste depremlerin yaşandığı Muğla'nın Bodrum ilçesi yine sallandı. 4.1 büyüklüğündeki depremin derinliği 7.3 kilometre olarak ölçüldü.

Tarih : 07 Ağustos 2017, 23:40
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Yaz tatilinde dolup taşan Muğla'nın Bodrum ilçesinde deprem gündemden düşmüyor. Tatil cennetinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ BODRUM

AFAD, saat 21: 25'te merkez üssü Muğla'nın Bodrum ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği ise 7.3 kilometre olarak ölçüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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