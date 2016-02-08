Yarıyıl tatilinin bitmesinin ardından 2015-2016 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi bugün başladı, İstanbul'da trafik yoğunluğu da arttı. İş yerlerine ulaşmaya çalışan vatandaşlar hala trafikte. Alternatif yolların bile felç olduğu İstanbul'da yoğunluk yüzde 80.