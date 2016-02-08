TATİL BİTTİ, TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTTI
Yarıyıl tatilinin bitmesinin ardından 2015-2016 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi bugün başladı, İstanbul'da trafik yoğunluğu da arttı. İş yerlerine ulaşmaya çalışan vatandaşlar hala trafikte. Alternatif yolların bile felç olduğu İstanbul'da yoğunluk yüzde 80.
Yarıyıl tatili bitti, okul taşıtları tekrar yola koyuldu. Bu nedeniyle İstanbul'da trafik yoğunluğu sabah saatlerinde arttı. Cevizlibağ D-100 Karayolu Ankara istikametinde trafik zaman zaman durma noktasına geldi, araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar