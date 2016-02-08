O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

tatil bitti, trafik yoğunluğu arttı

TATİL BİTTİ, TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTTI

Yarıyıl tatilinin bitmesinin ardından 2015-2016 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi bugün başladı, İstanbul'da trafik yoğunluğu da arttı. İş yerlerine ulaşmaya çalışan vatandaşlar hala trafikte. Alternatif yolların bile felç olduğu İstanbul'da yoğunluk yüzde 80.

Tarih : 08 Şubat 2016, 09:31
Puan Ver : Tatil Bitti, Trafik Yoğunluğu Arttı(5/10)4


Yarıyıl tatili bitti, okul taşıtları tekrar yola koyuldu. Bu nedeniyle İstanbul'da trafik yoğunluğu sabah saatlerinde arttı. Cevizlibağ D-100 Karayolu Ankara istikametinde trafik zaman zaman durma noktasına geldi, araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti.








Etiketler: Tatil  Bitti  Trafik  Yoğunluğu  Arttı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER